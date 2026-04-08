ＤＭＧ森精機が大幅続伸している。７日の取引終了後、レオス・キャピタルワークス（東京都千代田区）がＤＭＧ森精機の株式について、共同保有者の持ち分を含めて新たに５％を超えて保有していることが明らかになり、思惑視した買いが入ったようだ。同日に提出された大量保有報告書によると、共同保有割合は５．１１％。保有目的は「投資一任契約及び投資信託委託契約に基づく純投資」。報告義務は３月３１日となっている。