「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日正午現在で、ＡＳＪが「買い予想数上昇」「売り予想数上昇」で、ともに２位となっている。 ８日の市場で、ＡＳＪが反発。同社は、自社で保有・運営する複数のデータセンターを基盤としたクラウドサービスをはじめ、クラウドインテグレーションサービス及びＥＣサービスを展開している。２月に東証グロース