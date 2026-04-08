売れるネット広告社グループが後場一段高となっている。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、子会社の売れるネット広告社がＤ２Ｃブランド向け新サービス「ポップアップ・オフラインイベント支援サービス」を開始したと発表。これが株価を刺激したようだ。 このサービスは、ポップアップイベント及びオフラインイベントの企画、設計、運営を通じて、顧客体験の最大化と売り上げ創出を支援するもの。