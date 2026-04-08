午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３７８、値下がり銘柄数は１６６、変わらずは２８銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、ガラス・土石、電気機器、不動産など。値下がりで目立つのは鉱業、海運、石油・石炭。 出所：MINKABU PRESS