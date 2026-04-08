楽創未来株式会社は、TORRASブランドの冷却家電ライン「COOLiFY」シリーズより、折り畳み式ネッククーラーの最上位モデル「COOLiFY 2S Pro」を4月8日（水）に発売した。価格は3万2,800円。 同ブランドが展開するウェアラブルエアコンのフラッグシップモデル。夏場の屋外撮影や、移動時の熱中症対策アイテムとして活用できそうだ。 電源ONと同時に冷却プレートと送風機能が最大稼働する「パワ}