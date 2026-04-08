腸活に必須の食物繊維がおいしく摂れちゃう♪作りおき3選【Mizukiさんのゆる腸活レシピ】【画像で見る】肉や魚のつけ合わせのほか、パスタソースにも！「大豆のトマト煮」腸活に欠かせない食物繊維ですが、毎日意識して摂るのは意外と大変ですよね。そこでおすすめなのが、料理研究家・Mizukiさんの「ゆる腸活」レシピです。缶詰や乾物を活用した、簡単でおなかにやさしい作りおきおかずを3品ご紹介。冷蔵庫にストックしておくだけ