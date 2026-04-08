カーアクセサリーブランドのOTTOCASTは、Amazon公式店にて4月8日（火）から期間限定セールを実施している。 いずれもCarPlayやAndroid Autoなど、自動車に車載されたナビ・ディスプレイオーディオを活用する製品。クーポンコードを組み合わせることで、最大52%OFFとなっている。 中には、Android15とGemini AIを搭載したディスプレイ「OttoScreen AI」もある。ワイヤレスCarPlay／And