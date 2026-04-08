素材のうまみを味わえる、じゃがいものグラタン＆スープ煮【バリエ14品】どんな料理にも使えるじゃがいものおかず万能食材のじゃがいも。今回はひき肉を合わせ、食材のうまみをたっぷり楽しめる2品をご紹介します。グラタンにはえのきを加えることで、さらに奥深い味に。スープ煮は大きめの肉団子にすることで、食べごたえもバッチリです！■じゃがいものミートグラタンえのきを加え、味に深みとうまみを出してえのきを加え、味に