ドウシシャは4月7〜28日15時の期間、Nadiaとのタイアップによる、キッチンブランド「evercook（エバークック）」のフライパンが1500名に当たる、プレゼントキャンペーンを開催している。●累計800万枚突破のロングセラーフライパン「evercook」は、「ずっと使いたくなる」をコンセプトに、保証付きのフライパンや鍋を提供している。ツルすべの使い心地が長持ちするため、長期愛用者やリピーターが多く、発売15年目を迎えて2025