8日13時現在の日経平均株価は前日比2651.11円（4.96％）高の5万6080.67円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1378、値下がりは166、変わらずは28と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を604.60円押し上げている。次いで東エレク が347.96円、ファストリ が242.97円、ＳＢＧ が199.52円、フジクラ が95.14円と続く。 マイナス寄与度は25.98円の押し下げ