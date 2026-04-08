県内多くの公立中学校で8日、入学式が行われました。 長崎市の桜馬場中学校では、新入生119人が門出の日を迎えました。 桜馬場中学校は3年後に片淵中学校と統合し、桜坂中学校になる予定です。 （新入生代表） 「数多くの先輩方の成長を見守って来たこの学び舎の最後を飾る存在として、一日の重みを大切にし、かけがえのない思い出を自分たちの心に刻んでいきたい」 県内の公立中学校の新入生は、昨年度より1