五島市の小中学校では、2年ぶりに小学1年生が入学しました。 五島市・久賀島にある久賀小中学校。 ランドセルを背負い入学した片山 和海さんは、少し緊張した面持ちで入学式に臨み、誓いの言葉を述べました。 （誓いの言葉 片山 和海さん） 「算数のテストを頑張りたい。お兄さん、お姉さんよろしくお願いします」 久賀小中学校には、児童・生徒 計12人が在籍していて9日は全校での歓迎行事が行われるという