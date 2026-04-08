JR千歳線の「平和駅」構内で4月8日正午すぎ、人身事故があり、千歳線や函館線の一部区間で運転を見合わせています。事故があったのは、札幌市白石区の平和駅構内です。午後0時20分ごろ、新千歳空港発―小樽行きの特別快速エアポートが人と接触しました。この影響で、千歳線の札幌―千歳間や、函館線の札幌―岩見沢間で運転を見合わせています。（※札幌―新千歳空港間のエアポート号も運転見合わ