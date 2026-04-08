2026年4月7日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、台湾の国家安全局が立法院に提出した報告書で、中国による台湾の半導体人材の引き抜きや技術窃取が強まっていると警告したことを伝えた。記事は、国家安全局が6日に立法院に提出した報告書の中で、中国による半導体・人工知能（AI）・精密機械といったハイテク分野への誘致や引き抜き工作を、「経貿融台（経済・貿易を通じた台湾取り込み）」という複合的脅威の一