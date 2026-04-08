元AKB48で俳優・タレントの篠田麻里子（40）が7日、自身のインスタグラムを更新。長女との親子ショットを公開し、「今日から小学生 あっという間だなぁ…」と成長スピードの早さにしみじみとコメントした。【写真】「もうそんなに大きくなってたのね」「めっちゃいい写真」小学生を迎えた長女＆篠田麻里子の親子2ショット※2枚目桜の木の下で撮影した写真について「毎年お声かけしてくださる @ties.photographyまきさんに