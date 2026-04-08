タレントのDAIGOが8日、自身のインスタグラムを更新。48歳の誕生日を迎えたことを明かした。この日が48歳の誕生日のDAIGO。「HAPPY BIRTHDY TO ME！48歳になりました！」と報告した。3つ並んだバースデーケーキの写真を投稿。「先日HYDEさんとyasuさんとDAIGOのお祝いを一緒にできました！神と兄貴！最高の先輩がいて幸せです！めちゃ楽しかったー！！TBC！THREE BIRTHDAY CAKES」と、ロックバンド「L’Arc〜en〜Ciel」のHYD