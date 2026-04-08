ABEMAは10周年を記念し、11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。本番組内の企画にて放送される「1000万円シリーズ」の最新作となる『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』の1人目の挑戦者として、大相撲元大関の把瑠都が参戦する。【写真】見た目からして強すぎる…雪の中仁王立ちの把瑠都本企画は、2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来