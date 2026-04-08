将棋の名人戦七番勝負の第1局が、東京・文京区のホテル椿山荘東京できょう午前9時から始まりました。藤井聡太六冠（23）が糸谷哲郎八段（37）の挑戦を受けます。過去の対戦成績では、藤井六冠が9勝、糸谷八段が1勝と藤井六冠が大きく勝ち越していて、藤井六冠がこの勢いのまま「名人」のタイトル4連覇を果たすか、糸谷八段が自身初の名人位につくかが見所です。名人戦は先に4勝した方が勝者となり、第1局はあす夜にも決着する見通