俳優の蒼井優が8日、都内で行われた森永乳業『ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌』新CM発表会に参加した。【全身ショット】爽やか！ベージュのワンピースで登場した蒼井優イベントでは、クイズコーナーも。ヨーグルトを食べるのに適した時間は、という質問が。「1.朝」「2.夜」という選択肢が設けられたが蒼井は「いつでも！」と第3の選択肢を勝手に作り、会場には笑い。森永乳業の担当者は「想定を超えるご回答」と苦笑