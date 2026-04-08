女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が9日、第9話が放送される。りん（見上）と環（宮島るか）は信勝（斉藤陽一郎）を頼って東京へと向かう。一方、教会で直美（上坂）を見守ってきた宣教師のメアリー（アニャ・フロリス）が日本を離れることになった。直美は一緒に連れて行ってほしいと頼むが断られ…吉澤智子氏が脚本を手掛ける