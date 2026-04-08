■MLBブルージェイズードジャース（日本時間8日、ロジャース・センター）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードブルージェイズの岡本和真（29）が本拠地で行われたドジャース戦に“5番・三塁”で出場し、4打数1安打で2試合連続安打をマーク、ドジャースの山本由伸（27）との対戦は3打数1安打、第3打席に右中間へツーベースを放った。チームは波に乗れず6連敗、借金も3となった。試合後、岡