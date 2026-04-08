AP通信は、イスラエルが停戦の合意後もイランへの攻撃を続けていると伝えています。イスラエル軍関係者の話として、イスラエルはホワイトハウスが「イスラエルがアメリカとイランの間の停戦合意に同意した」と発表した後も依然として攻撃を続けていると報じています。