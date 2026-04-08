11人組グローバルボーイズグループINIが8日、都内で「パーソナライズヘアケアブランド『MEDULLA』新CM発表会」に登壇した。「MEDULLA」は髪質や悩みに合わせて成分を調合する日本初のパーソナライズヘアケアプログラムで、質問に答えることで専門家が診断を行い、約7万通りの組み合わせから自身に合った商品が届く。グループは同商品のブランドアンバサダーを務め、リーダー木村柾哉（28）は「光栄な気持ちでいっぱい。人数も多い