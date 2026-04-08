◇WBC世界バンタム級挑戦者決定戦同級1位 フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）＜12回戦＞同級2位・那須川天心（帝拳）（2026年4月11日両国国技館）「Prime Video Boxing 15」の公式会見が8日、都内のホテルで開かれ、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦に挑む同級2位の那須川天心（27＝帝拳、7勝2KO1敗）が同級1位の元世界2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（35＝メキシコ、45勝28KO4敗）と対面した。那