男子ゴルフの国内ツアーで通算９４勝を挙げ、昨年１２月に７８歳で亡くなった尾崎将司さんを追悼するセレモニーが８日、国内開幕戦となる東建ホームメイトカップ会場の三重・東建多度ＣＣ名古屋で行われた。プロアマ戦の開始前に親交のあった選手らが集まり、１番ティーグラウンドで黙とうをささげた。「ジャンボ尾崎」の愛称で親しまれた尾崎さんの雄姿を振り返るように、池田勇太が「ジャンボさんは私にとって憧れ、目標、尊