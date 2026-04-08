女優蒼井優（40）が8日、都内で「ビヒダスヨーグルトWのビフィズス菌」の新CM発表会に出席した。14日から発売され、21日から放送の新CM「腸からわたしは」編に出演する。CMを振り返り「ご一緒した子役の方だったり、女子高生の方が生き生きしてると思うんです。このCMの監督が、私も以前ご一緒した映画『普通の子供』の監督で、現場がとても和やかで、その空気がCMになっているのでうれしく思います」と話した。CMではけん玉を披露