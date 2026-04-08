床ラッピングやパネルにもなっている１市２町と名探偵コナンのコラボ（小田原市提供）１０日公開のアニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使（だてんし）」に合わせ、舞台の一つである神奈川県箱根町や小田原市、湯河原町でコラボレーションキャンペーンが始まった。８月末まで小田原駅前に記念撮影コーナーを設置するほか、スタンプラリーなどを展開する。コナンとは初のコラボで、人気コンテンツの訴求力を生かして１市