Photo: 山田洋路 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。コンパクトなのに大容量、軽いのに丈夫、ポケットが多いのにゴチャつかない…。全部両立できるバッグなんてある？ そんな疑いを抱きつつ、WOODYBELLYの「帆布ボストンバッグ」に1〜2泊分の荷物を実際に詰め込んでみました。結論からいうと、期待以上の使用感。「期待以上」と表すだけではもった