Image: FotoField / Shutterstock 意外といい提言が並んでいてちょっとビックリ。OpenAI（オープンエーアイ）いわく、人間を超えるAIモデル｢超知能（superintelligence）｣の出現は、社会に産業革命級の大きな変革をもたらすため、新たな社会契約が必要なのだとか。OpenAIのサム・アルトマンCEOだけでなく、他の企業もずっとこの手の主張を続けてきましたが、｢じゃあ具体的にどうするの？｣と