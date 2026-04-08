毎日のお買い物やお散歩には、便利なバッグが欠かせない存在。そこでチェックしたいのが【3COINS（スリーコインズ）】のラインナップです。今回注目したのは、“再入荷”した人気アイテム。使い勝手のよさが光るバッグを、ぜひこの機会にチェックしてみて。 ミニサイズながらも頼れる機能が充実 【3COINS】「はっ水ミニショルダーバッグ」\880（税込） さっと肩にかけてアクセ感覚で取り入れられるミニショル