7回大ピンチ招いて降板、2番手ベシアが炎のリリーフ米大リーグのドジャースは7日（日本時間8日）、カナダ・トロントでブルージェイズと戦い4-1で勝利した。チームは5連勝。先発した山本由伸投手は7回途中まで5安打1失点で今季2勝目。試合後は7回に招いたピンチで火消しをしてくれたアレックス・ベシア投手への感謝を口にした。「ベシアに助けられました」試合を中継したドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」が公