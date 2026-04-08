子どもが成長するにつれ、親の目の届かない場所での人間関係が増えていきます。親として、どこまで介入していいものか、距離感に頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。 小学生のトラブル ある日の放課後、小学1年生の息子が少し沈んだ顔で帰宅しました。聞くと、筆箱を友達のAくんに壊されたというのです。 それは、息子が小学校に入学した際、祖父母が贈ってくれたもの