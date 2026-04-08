NHK「おかあさんといっしょ」で第10代たいそうのおにいさんを務めた、タレント・佐藤弘道が6日、自身のインスタグラムを更新。退院後初めてゴルフコンペに参加したことを報告した。 【写真】退院後初ゴルフで浮かべた笑み裏側には厳しい道のりが 「今日は退院して初めて、ゴルフコンペに参加させていただきました。」と伝え、「池谷幸雄ゴルフコンペ」でのショットをアップ。バルセロナ、ソウル五輪でメダルを獲得した体操