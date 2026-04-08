昭和を代表する刑事ドラマ「Gメン'75」（1975年５月～82年４月、全355話）は今なお、ネット配信、ＣＳ放送、ＤＶＤなどを通して幅広い世代のファンをつかんでいる。初期のレギュラーメンバーだった俳優の岡本富士太がこのほど、作家・映画監督の山本俊輔氏が企画した都内のトークイベントに参加し、同作で助監督を務めた佐藤武光氏と作品を振り返った。さらに、岡本は当サイトの取材に対して伝説ドラマ