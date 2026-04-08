俳優のムロツヨシが2日に公開した写真が話題となり、5万件を超える「いいね」が付いた。ファンから「ダークムロさん」との声が上がっている。 【写真】こんなムロツヨシ見たことない！「ダークムロさん」の声 ムロはインスタグラムで「『九条の大罪』Netflix本日より始まります宜しくお願い致します」と投稿。出演作のNetflixシリーズについて記した。原作は国民的ダークヒーロー漫