不審火が相次ぐ山形県酒田市の住宅地で6日に発生した火事で、当時、現場の方向から立ち去る人物が近くの防犯カメラに捉えられていたことが分かりました。警察は関連も含めて捜査しています。この火事は6日午後9時5分ごろ、酒田市東泉町2丁目の無職・渡部次郎さん（89）の住宅敷地にある物置小屋で炎が上がっているのをパトロール中の警察官が発見。警察官は消火作業を行うとともに酒田警察署を通じて119番通報しました。この