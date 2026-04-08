アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、8日から29日の期間限定で、通常価格290円（税込）の「北海道ミニソフト」「北海道ミニソフト（イチゴソース）」「北海道ミニソフト（チョコソース）」を190円（税込）で販売する。【写真】チョコソースがとろ〜りかかった「北海道ミニソフト」今年も同キャンペーンを実施。「北海道ミニソフト」は、原料であるソフトミックスを、北海道伊達市にある協力会社・牧