記事ポイント伊藤若冲の国宝「動植綵絵」高精細複製品を2026年4月17日から公開東京国立博物館 表慶館で100年ぶりに「動植綵絵」を展示キヤノンの技術と伝統工芸で筆遣いや色彩を忠実に再現 国宝「動植綵絵」の高精細複製品が、2026年4月17日から東京国立博物館 表慶館で一般公開されます。伊藤若冲の代表作を、ガラスケースなしで細部まで味わえる特別な展示となっています。 東京国立博物館 表慶館で一般公開される高精