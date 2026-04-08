◆米大リーグエンゼルス２―７ブレーブス（７日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスの菊池雄星投手が先発したブレーブス戦で、両チームのベンチ全員が飛びだす乱闘事件が起こった。エンゼルスが２点を追う５回の攻撃。２死一塁で、打席には初回先制２ランを放ったソレア。ブレーブスの先発ロペスの初球は、内角高めに外れた。捕手がはじいて一塁走者が二進、捕手の送球も間に合わずセーフにな