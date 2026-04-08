東京駅前の大規模複合施設「TOFROM YAESU TOWER」が5月1日、プレオープンする。同施設内の劇場「東京建物 ぴあ シアター」にて、9月より順次上演される「オープニングシリーズ」のラインナップのうち4作品が発表された。【画像】「東京建物 ぴあ シアター」オープニング4作品劇場は東京駅直結で、806席の段床式劇場。その特性を活かしたストレートプレイ、ミュージカル、ロック・ミュージカルなど、多彩なエンタテインメントを