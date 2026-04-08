ロックファッションブランド・glambが、hideさんとのコラボレーションウェア第4弾を発表した。ラインナップは全11型で、3〜5サイズのユニセックス展開。商品は受注生産となり、4月30日午後11時59分までナタリーストアにて予約販売が行われる。また、東京・原宿のブランド直営店glamb Tokyoでは、4月10日から4月30日までサンプル展示が行われる。【写真】ほしい！モデルの着用ショットや各アイテムの商品カットglambがhideさん