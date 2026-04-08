歌手で俳優の中島健人主演の映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）の第2弾追加キャストが発表された。【写真】かわいい！くしゃくしゃ笑顔の中島健人同作品はヒロインに長濱ねるを迎えて描く、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント。中島演じる主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を迎え、重厚