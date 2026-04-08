７日に放送された日本テレビ系「Ｘ秒後の新世界」では、Ｗｉｋｉｐｅｄｉａに載っている人を街中で探す企画を放送。下北沢で大物俳優と遭遇する奇跡が起こった。番組ではセンチネルともめんとがＷｉｋｉｐｅｄｉａに載っている人を街中で探し、その文字数を競い合う企画を放送。深夜の下北沢を歩いていたセンチネルが「こんな奇跡が！」「とんでもないことが！」とカメラに駆け寄った。一緒にいた黒づくめファッションにサン