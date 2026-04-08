歌舞伎俳優の市川團十郎（48）が6日、ブログを更新。長女・麗禾（14）、長男・勸玄（13）と温泉旅行を満喫する様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】「麻央さんそっくり」子どもたちの姿や旅行中の思い出ショット團十郎はこれまでもSNSで、キッチンで仲良くクッキーを作る姿や自宅で稽古に励む様子、「お二人とも麻央さんにそっくり」と話題になった和服姿の2ショットなど、子どもたちとの日常を披露してきた。2026年4月