千葉県の鴨川シーワールドで、シャチが豪快な水しぶきで新入社員を歓迎する様子がカメラに捉えられた。ここでは定番の入社式になっているという。一方、高知市の高知理容美容専門学校では、63歳の新入生が新たな夢に向けて歩みを始めていた。シャチが水しぶきで新入社員を歓迎千葉・鴨川市の鴨川シーワールドで6日、一風変わった入社式が行われた。この日、新入社員たちがプールサイドに緊張した面持ちで座っていた。すると「がん