お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が7日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に相方の田中裕二（61）とともに出演。6日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演した俳優本宮泰風（54）について言及した。6日放送回は本宮と妻の松本明子（60）が「マスコミ史上初の夫婦初共演」となる予定だったが、松本が自宅前で転倒し左足首を骨折。本宮だ