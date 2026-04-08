今季バルセロナでは多くの負傷者が出ているが、現在リーグでは首位、チャンピオンズリーグでもベスト8へと駒を進めている。スペイン『MARCA』が評価するのは、指揮官ハンジ・フリックのコンバートだ。怪我人が出ているため仕方がないところもあるが、選手を本職とは異なるポジションへ回す機会が増えている。中でも印象的なのはDFエリック・ガルシアで、センターバックから守備的MF、サイドバックまでこなしている。派手さはないが