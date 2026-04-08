マンチェスター・ユナイテッドはDFハリー・マグワイアと2027年夏までの新契約を結んだ。1年の延長オプションが付いているという。一時は出場機会を減らしたマグワイアだったが、マイケル・キャリック暫定監督体制となって存在感を再び見せるようになっている。しかしマンUのレジェンドであるポール・スコールズ氏は、この契約延長発表とほぼ同じタイミングで、マグワイアを含む8人の選手を放出すべきだとポッドキャスト『The Good,