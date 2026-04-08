アーセナルはUEFAチャンピオンズリーグ・準々決勝1stレグでスポルティングCPに先勝し、準決勝進出へ大きく前進した。アーセナルだけでなくプレミアリーグ全体にとって、この勝利の恩恵は大きかった。この勝利により、イングランド勢の今季の係数ランキングで上位2位以内となることが確定。来季のCL出場枠が5つになることが決まったからだ。プレミアリーグは2シーズン連続で、出場枠を1つ増やすことになった。これはCL出場枠争いを