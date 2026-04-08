先月末のインターナショナルウィークで、現在FIFAランキング54位のチリ代表は85位のニュージーランド代表と対戦し、1−4の大敗を喫した。約10年前までは南米でも屈指の強豪だったチリだが、その凋落ぶりはあまりにも凄まじいものだった。過去ワールドカップに9回出場のチリ。特に最近だと2010年から2016年辺りの印象が強い人も多いだろう。クラウディオ・ブラーボやアルトゥーロ・ビダル、アレクシス・サンチェスなどを擁した当時